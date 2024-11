Come sta Koopmeiners

Ieri (ma anche sabato sera a caldo) è stato bersaglio di parecchie critiche, tra chi ne sottolineava gli errori e chi rimarcava la differenza tra la sua versione attuale e quella vista per anni all'Atalanta., però, può avere un'attenuante per la brutta prestazione messa in campo a San Siro al cospetto del Milan: come racconta Tuttosport, infatti, l'olandese è stato schierato dal primo minuto nonostante avesse quasi 38° di febbre.Koop ha stretto i denti, consapevole dell'emergenza con cui era già alle prese Thiago Motta, ma chiaramente non è riuscito a dare il meglio. La speranza è che possa recuperare al meglio per la sfida di Champions League di mercoledì in casa dell'Aston Villa, che per forza di cose lo vedrà ancora protagonista nell'undici titolare della(in un ruolo ancora da definire, a seconda delle condizioni di Dusan Vlahovic).