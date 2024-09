Nella giornata di oggi Teun Koopmeiners ha sostenuto la sua prima conferenza stampa da giocatore della Juventus. L'ex AZ e Atalanta ha parlato proprio della scelta ricaduta sul club bianconero, rivelando anche come seguisse il club anche da più giovane. Di seguito le parole del giocatore."Da quando ero bambino ho guardato le grandi e tra queste la Juventus. Seguivo il campionato italiano e la Juve, quando sono arrivato in Italia mi sono reso conto di quanto fosse eccezionale la Juve, ho continuato a seguirla, ho potuto respirare l'atmosfera di questo club e continuavo a pensare alla Juve. Quando c'è stata l'opportunità non ho avuto alcun dubbio."