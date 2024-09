Koopmeiners e Douglas Luiz titolari con l'Empoli: lo scenario

Il reparto dove c'è più abbondanza in casa Juventus è sicuramente il centrocampo, dove anche Khephren Thuram sta per tornare a disposizione di Thiago Motta.Di questi solo tre giocheranno. Ecco le idee di Motta verso Empoli-Juventus.Dopo l'esordio a partita in corso contro la Roma, per Koopmeiners c'è la possibilità concreta di partire titolare nella prossima partita della Juve. Stesso discorso per Douglas Luiz, che fino ad ora ha sempre avuto spazio solo nel secondo tempo. Sia l'olandese che il brasiliano sono rimasti alla Continassa perché non sono stati convocati dai rispettivi commissari tecnici. Un aspetto che potrebbe spingere Thiago a schierare entrambi dal primo minuto ad Empoli.