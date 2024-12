Le pagelle di Koopmeiners in Lecce-Juventus

Meglio delle ultime partite ma ancora non brillante,contro il Lecce non riesce a sbloccarsi. Il centrocampista della Juventus è ancora a quota zero goal.Koopmeiners divide i giornali nei voti. "Lento nel caricare il tiro dopo una buona azione manovrata da Cambiaso e rifinita da Conceiçao, ma si riscatta prima scambiando con Cambiaso sull’azione del vantaggio e poi provandoci con la botta da fuori parata da Falcone. E pure con il giusto spirito di sacrificio in chiusura", il commento di Tuttosport (6).Decisamente meno convincente per il Corriere dello Sport (5): "Parte dal centrodestra e prova l’inserimento profondo, arretra da mezzala per cercare il pallone. Innesca il sinistro di Cambiaso, poi sfiora il raddoppio ma appare ancora avulso dal gioco".Per la Gazzetta (6) invece: "Non è ancora Robokoop ma è in crescita, fa tanto lavoro senza palla e si mette a servizio dei compagni, uno-due con Cambiaso nel goal, nel finale cerca il raddoppio".