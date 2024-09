ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellasul campo del Genoa. Ecco le sue dichiarazioni:"Nel primo tempo abbiamo controlllato la partita ma senza concludere, nella ripresa abbiamo cambiato assetto in mezzo al campo e io mi sono avvicinato a Dusan e anche per lui è diventato più facile perché abbiamo potuto servirlo di più. Sono contento che sono arrivati i goal"."Quando abbiamo la palla Dusan va sempre in profondità per trovare un'occasione e lui in queste cose è bravissimo. Sono felice della sua doppietta. Lui merita di fare goal. Sono felice anche per Conceicao, ha fatto benissimo in allenamento ed è tornato molto bene dall'infortunio""Non sono molto vecchio ma ho esperienza in Serie A, voglio aiutare la squadra in ogni allenamento e in ogni partita. Il mister è bravo sia tatticamente che a livello umano, come ci parla. Queste sono cose importanti per fare risultati. Siamo sulla strada giusta".