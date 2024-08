Alla vigilia della finale di Supercoppa Europea, persacontro il Real Madrid, l'amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi ha parlato con grande affetto di Teun. “Noi siamo molto molto affezionati a Koop,” ha dichiarato Percassi. “A noi dispiace tantissimo che non sia qui. Se si può ricucire? Noi gli vogliamo molto bene, sappiamo cosa ha dato e cosa ha ricevuto. A volte si può incappare nel percorso di qualche giovane ragazzo in qualche errore e questo è uno di quei casi. Ribadisco che noi non vogliamo venderlo e siamo molto affezionati a lui.”Nonostante l’affetto e la determinazione espressi da Percassi, la situazione di Koopmeiners rimane complessa. La Juventus, infatti, non sembra intenzionata a ritirarsi dalla corsa per il centrocampista olandese. Anzi, con il passare del tempo, l'offerta bianconera è in costante aumento, dimostrando la ferma volontà della squadra torinese di assicurarsi il talento di Koopmeiners.