Nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore dellaha rivelato che, nel momento del suo passaggio dall'Atalanta alla Juventus ha fatto una richiesta particolare al club bianconero, prima di iniziare la sua nuova avventura in quel di Torino: "Perché ho chiesto se potevo tenere la maglia numero 8 perché è un numero molto importante. Ho sempre giocato con il numero 8, anche in Olanda. All'Atalanta non era disponibile quando sono arrivato, ecco perché ho preso il 7". Un numero davvero importante, che alla Juventus è stato indossato anche da calciatori del calibro di Conte e Marchisio.