Non ci sono giudizi da parte di esperti a valutare la prestazione, ma i dati di Sofascore, raccolti durante, offrono un quadro piuttosto negativo per Teun. I numeri parlano chiaro: quattro zeri nelle voci cruciali come tiri in porta, tiri fuori, dribbling e duelli vinti. Questi dati mettono in evidenza una prestazione estremamente deludente per il centrocampista, considerando anche le sue caratteristiche e aspettative. Un rendimento ben al di sotto delle sue possibilità, che rende la sua partita una vera e propria debacle, senza contributi significativi in fase offensiva o difensiva.