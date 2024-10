Un anno fa, in questo periodo, Teunaveva già segnato due gol in Serie A, con reti decisive contro Fiorentina e Verona alla quarta e sesta giornata del campionato, indossando la maglia dell'Atalanta. Alla fine della stagione, il centrocampista olandese aveva totalizzato 12 gol in campionato e 3 in Coppa Italia. Alla Juventus, però, Koopmeiners non ha ancora trovato la via del gol, anche se non è stato per mancanza di impegno. Ha colpito una traversa contro il Genoa a Marassi e un palo pochi giorni dopo a Lipsia, in Champions League.Nonostante la sfortuna, l’olandese ha già conquistato i tifosi bianconeri, che oggi lo sosterranno nuovamente nel match contro il Cagliari all'Allianz Stadium, gremito di tifosi pronti a vedere se riuscirà a sbloccarsi finalmente.