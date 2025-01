Cosa è successo tra Koopmeiners e l'Atalanta

I problemi alla Juventus

Il giorno è arrivato:è pronto per tornare lì, sul campo di quel Gewiss Stadium che in pochi anni lo ha visto sbocciare e crescere al punto da diventare uno dei migliori giocatori della Serie A e conquistare la, convincendola a investire circa 60 milioni di euro per portarlo a Torino. Sarà una notte particolare, forse pure carica tensione, per l'olandese ex. Che di certo non sarà accolto a braccia aperte dal popolo bergamasco, gente che sa essere tanto calorosa con chi le dimostra affetto sincero quanto fredda con chi la "tradisce", proprio come ha fatto Koopmeiners secondo i tifosi della Dea.Koopmeiners che nei mesi scorsi ha letteralmente alzato un muro nei confronti della società di cui per anni è stato un pilastro (per lui 129 presenze, con 29 goal e 15 assist), arrivando persino a presentare un certificato medico pur di smettere di allenarsi in attesa della Juventus, la squadra che voleva a tutti i costi e alla quale si era promesso da tempo. Una trattativa lunga ed estenuante, quella portata avanti in estate, conclusasi nel migliore dei modi per tutte le parti in causa.Peccato solo che, finora, a Torino il classe 1998 non sia apparso che la brutta copia del giocatore che aveva fatto innamorare i bianconeri, tra una condizione fisica spesso lontana dalla perfezione e qualche equivoco tattico di troppo, conche raramente è riuscito a schierarlo nel ruolo in cui aveva reso al meglio proprio all'Atalanta, ovvero in una zona di campo più lontana dall'area avversaria. Koopmeiners, insomma, non è una "vittoria" a oggi per la Juventus, come sanno bene anche i Percassi che infatti stanno sorridendo sotto i baffi per il maxi incasso ottenuto dalla sua cessione. Ma chissà che la svolta non possa arrivare proprio oggi, proprio a Bergamo, tra i fischi di un popolo che, per quanto tenti di negarlo, Teun non l'ha certo dimenticato...





