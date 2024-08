Gli eventi recenti non hanno avuto conseguenze di mercato immediate, eha continuato a mantenere una posizione ferma. Tuttavia, i contatti tra le parti sono stati avviati con difficoltà, e la Juventus ha iniziato a vedere segnali di apertura nella trattativa per Teun. Nonostante l'amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, avesse dichiarato che "vendere Teun non è mai rientrato nei nostri programmi," le circostanze stanno rendendo questa posizione meno rigida.Le condizioni dell'Atalanta per un eventuale trasferimento sono chiare: il club richiede tempi di definizione brevi per assicurarsi di poter firmare un sostituto adeguato e avere la certezza di avere il sostituto pronto prima di cedere Koopmeiners. Il danese Matt O’Riley del Celtic è attualmente il candidato principale per sostituire l’olandese, ma la concorrenza del Brighton rende l'affare ancora complicato.Il terzo nodo cruciale riguarda la valutazione del giocatore: l'Atalanta inizialmente aveva fissato un prezzo ideale di 60 milioni di euro, mentre la Juventus aveva preventivato una spesa di 45-50 milioni. La differenza significativa tra le valutazioni ha creato una barriera nelle trattative.