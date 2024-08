La situazione traper il trasferimento di Teunsembra ormai prossima a una conclusione. Secondo le ultime indiscrezioni, la volontà del giocatore di trasferirsi a Torino è stata accettata dall'Atalanta, nonostante le iniziali resistenze. Grazie al paziente lavoro degli intermediari, i dialoghi tra i due club si sono intensificati negli ultimi giorni, avvicinando le parti a un accordo definitivo.La Juventus è impaziente di chiudere l'operazione entro due o tre giorni, ma per farlo è necessario che l'Atalanta trovi prima un sostituto adeguato. Il club bergamasco, che ha già superato il Napoli nella corsa a Marcodel Frosinone, ha ora puntato su Mattdel Celtic come primo obiettivo. Se l'Atalanta riuscirà a finalizzare l'acquisto di O’Riley, non dovrebbero più esserci ostacoli al trasferimento di Koopmeiners in bianconero.