"Ci sono momenti in cui facciamo bene ma dobbiamo farlo per 90 minuti. Dobbiamo capire che non basta giocare bene per 70-80 minuti. Abbiamo avuto le occasioni per vincere ed è una cosa importante, dobbiamo imparare a fare meglio", così Teunha parlato dopoai microfoni di SportMediaset."Non siamo contenti, questo è sicuro. Dobbiamo e vogliamo fare meglio. Ogni giorno facciamo di tutto per fare meglio,obbiamo essere una squadra, uniti: questo è importante, perché la qualità c’è. Si vede sia in allenamento che in partita. È importante che cresciamo, sappiamo che non basta in questo momento e sono il primo a prendermi la responsabilità. Lo sentiamo come gruppo"."L’ho saputo prima della partita. Sento anche questa responsabilità, èe voglio aiutare la squadra come cerco di fare sempre. Ho ricoperto questo ruolo anche con l’Olanda: non scappo dalla pressione o dalle aspettative. Ho esperienza, ho giocato tante partite e le responsabilità sono una cosa buona per me".