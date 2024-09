Le parole dia Mediaset:LA PARTITA - Vogliamo vincere ogni partita, le altre tre partite sono state difficili e non eravamo contenti. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene. Siamo una squadra forte ed un gruppo forte, diciamo uno per tutti e tutti per uno. Si parte da qui. Siamo sulla strada giusta.DA LEADER - La mia voce in campo? Sì, perché io penso che comunicare in campo è molto importante. Quando non aiuti il compagno è più difficile giocare. Oggi si è sentito meglio perché non c’era il pubblico, mi dispiace, ma io voglio fare questo sempre in partita o allenamento.GOAL - Sì, arriva arriva. Voglio segnare ma sono un giocatore di squadra. Per me è molto meglio quando vinciamo, oggi ha fatto doppietta Dusan. Se avrò l’occasione il passaggio è per Dusan, oggi avrebbe potuto fare tripletta. Da domani pensiamo al Lipsia.