Teun, a DAZN, parla così poco prima di Milan-Juve.- "Una serata bellissima, giochiamo contro una squadra forte, come giocatore voglio fare queste partite. E' importante, dobbiamo approcciarla con la mentalità giusta. Fare il 100% in campo, mentalità giusta.- "Dove giocherò? E' una sorpresa. Falso 9? Vedremo. Mi piace? Non sono un attaccante come Vlahovic, mi dispiace per lui, giochiamo diversamente, ma è importante così. Sarà una sorpresa anche per loro. Diversi ma anche uguali. La mentalità deve essere giusta, compatti da gruppo, attaccare e difendere insieme. Ed è importante con una squadra come il Milan. Dobbiamo fare il 100%".