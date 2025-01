Kolo Muani può restare anche oltre giugno: la Juve ne parlerà col PSG

La Juventus ha deciso di adottare una strategia di prudenza durante il mercato di gennaio, scegliendo di non effettuare acquisti definitivi per coprire eventuali lacune nella rosa, ad eccezione dell’opportunità colta al volo con Alberto Costa. Il focus della società è quindi spostato su un futuro mercato estivo, quando si prevede una vera e propria rivoluzione, soprattutto in attacco.In particolare, il futuro di uno dei giocatori in prova, in questo caso un possibile rinforzo in arrivo dal PSG, sarà deciso nei prossimi sei mesi. La situazione è chiara: se il calciatore si dimostrerà all’altezza e se la Juventus deciderà di trattenerlo, le due società dovranno incontrarsi a giugno per discutere un eventuale acquisto definitivo. Tuttavia, al momento, questa possibilità appare complessa, poiché il PSG partirà da una base economica elevata per cedere il giocatore a titolo definitivo. Questo complica i piani bianconeri, che dovranno valutare con attenzione la fattibilità dell'operazione.