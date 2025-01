Kolo Muani, perché si sono 'anticipati' i tempi

AFP via Getty Images

L’attenzione si sposta ora su Randal. L’attaccante francese è atteso a Torino nel primo pomeriggio, con un volo privato in partenza da Parigi. Una volta atterrato all’aeroporto di Caselle, si trasferirà direttamente al J|Medical per svolgere le visite mediche di rito. Anche in questo caso, la Juventus ha accelerato i tempi rispetto alla tabella di marcia iniziale.L’anticipo è stato fortemente voluto da Thiago Motta, che intende avere entrambi i nuovi innesti già disponibili per il primo allenamento di gruppo, previsto per domani, in vista della cruciale sfida contro il Milan.