, sulla lista dellaper il mercato di gennaio, potrebbe aver voglia di cambiare aria per esorcizzare alcuni fantasmi (oltre che per trovare più spazio, non rientrando più nel progetto tecnico del Psg di Luis Enrique ). Uno, in particolare, come scrive Tuttosport, si è materializzato il 18 gennaio di due anni fa quando, nei supplementari della finale del Mondiale, Dibu Martinez gli parò il tiro che avrebbe consegnato la Coppa alla sua Francia invece che, ai rigori, all'Argentina. Da allora, raccontano nell'Ile de France, il ragazzo non è più stato lo stesso, e ora avrebbe tanto bisogno di una iniezione di fiducia.