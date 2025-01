Kolo Muani alla Juventus, è UFFICIALE: il comunicato e i dettagli dell'operazione

è ufficialmente un nuovo giocatore della. Nella giornata di venerdì 17 gennaio, il club bianconero ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante francese che arriva dal PSG con la formula del prestito.Il classe 1998, che aveva completato l'iter delle visite mediche nella giornata di ieri, ha poi posto il proverbiale nero su bianco sul contratto che lo legherà a Madama fino a giugno. Kolo Muani è il rinforzo individuato da Thiago Motta e dagli uomini di mercato bianconeri per rinforzare un reparto avanzato sin qui sprovvisto di vere e proprie alternative a Dusan Vlahovic.

Il comunicato

I dettagli dell'operazione

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Paris Saint Germain FC per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kolo Muani Randal a fronte di un corrispettivo di € 1,0 milione, oltre ad oneri accessori pari a 2,6 milioni. Il corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2,0 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.Randal Kolo Muani arriva alla Juventus, dal PSG, con la formula del prestito secco fino al 30 giugno, che non prevede l'inserimento di alcuna opzione per il riscatto.





