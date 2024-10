Chi segue la Juventus nel PSG

La situazione di Kolo Muani

. Che detto così suona molto semplicistico, ma ormai è evidente che il rientro del club bianconero nell'ECA abbia ricreato un clima di cordialità con, con il quale i rapporti si erano guastati a seguito del caso Superlega. Un riavvicinamento che potrebbe favorire anche i dialoghi in chiave mercato, magari già a gennaio.Non è un mistero, del resto, che alla Continassa si stia seguendo da vicino la situazione di, individuato come possibile sostituto di Gleison Bremer e dato tra i partenti dopo un inizio di stagione in cui ha trovato pochissimo spazio. Ma lo slovacco ex Inter potrebbe non essere il solo nome al centro di un eventuale dialogo tra Juve e PSG: stando a L'Equipe, infatti, anchesi sta guardando intorno per cercare una destinazione che gli consenta di giocare con maggiore continuità dopo appena 375 minuti in campo e due goal da settembre a oggi.L'attaccante classe 1998 potrebbe essere una ghiotta occasione per i bianconeri, che dovranno muoversi sul mercato per un vice di Dusan Vlahovic. Chiaramente, come nel caso di Skriniar, l'affare può realizzarsi solo a determinate condizioni: in prestito e con una parte del lauto ingaggio pagato dal PSG (il francese è in scadenza di contratto nel 2028 e ha un valore di mercato di circa 40 milioni di euro). Non resta che attendere. Quantomeno, rispetto a come sarebbe andata nel recente passato, la Juve avrà modo di parlarne.





