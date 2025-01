A un certo punto, uno deve pur decidere. E le decisioni, si sa, portano con sé rischi, ripercussioni, responsabilità. Così, quando si è notato l'accelerata della Juve sui due fronti più caldi, il difensore e naturalmente l'attaccante, si è alzata l'attenzione di tutti. E alle domande poste fino a ieri sono persino arrivate risposte in serie.si è avvicinato sensibilmente, già nella giornata di ieri. Oggi ore convulse, importanti, fondamentali pure per Kolo Muani. Sembrano loro, i prescelti.C'è chi di Araujo ha guardato il quadro clinico, chi di Muani ha visto solo l'adattabilità a più ruoli, professando la preoccupazione per la necessità di una punta vera. Perché tanto Milik non torna, e pure se torna chissà come lo fa.Si chiamerà "di riparazione" per qualche motivo, o no? Sono i colpi veloci, dettati dall'obiettivo di cambiare il processo di questo gennaio diventato troppo veloce e troppo pericoloso per non prenderlo per le corna.Se saranno scelte felici, del resto, lo potrà dire soltanto il campo. Se saranno scelte amate da, in fondo, pure. Siamo certi della connessione con Cristiano, ma non è un segreto che Thiago volesse altri giocatori. Tipo, sfumato sul più bello. Tipo, per cui il Feyenoord non ha mai aperto. Tipo, contattato pure in amicizia.Saranno iniezioni d'ossigeno e di fiducia. Si spera di gol fatti e non di gol subiti. Si spera pure di carisma: è quel che serve più di ogni altra cosa, in questo momento.