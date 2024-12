è uno dei più clamorosi casi di mercato degli ultimi anni. Il, infatti, lo ha pagato la bellezza di 95 milioni di euro all'Eintracht Francoforte giusto due anni fa, ma il francese non si è mai calato nella nuova realtà fino ad arrivare, in questi ultimi mesi, alla rottura totale con Luis Enrique che ormai lo considera fuori dal progetto tecnico, come scrive Tuttosport: ecco perché per lui sta prendendo quota l'ipotesi di un prestito, con laalla finestra nella sua ricerca di attaccanti già per il mercato di gennaio, per quanto resista anche il nome di Joshua Zirkzee.