Kolo Muani alla Juventus: la verità sull'ingaggio e l'opzione di acquisto

AFP via Getty Images

Tutti i documenti sono stati firmati per il trasferimento in prestito di Randaldallaalla. L'attaccante francese, arrivato in prestito, si unirà quindi alla squadra bianconera per il resto della stagione. La Juventus coprirà il 100% del suo stipendio, una mossa che dimostra la determinazione del club nel rafforzare la propria rosa senza compromettere il bilancio. Tuttavia, non è prevista alcuna opzione di acquisto al termine del prestito, il che significa che, salvo cambiamenti, il giocatore tornerà al PSG una volta conclusa la sua esperienza a Torino. Il trasferimento segna un'importante acquisizione per la Juventus in vista della seconda parte di stagione. Lo riporta Fabrizio Romano.