Il primo obiettivo della Juventus per rafforzare la difesa è Riccardo Calafiori, ma il Bologna sta mostrando una resistenza decisa alla trattativa. Di fronte alla fermezza del club felsineo, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha deciso di esplorare alternative e ha avviato i contatti con Jakub Kiwior, attualmente all'Arsenal. Kiwior è un giocatore che Thiago Motta conosce bene, avendolo già allenato ai tempi dello Spezia., una cifra che è in linea con quanto la Juventus prevede di spendere per Calafiori. Tuttavia, la situazione sarà chiarita solo al termine degli Europei, quando ci sarà maggiore certezza sulle risorse disponibili e sulle strategie da adottare per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione.Nel frattempo, Giuntoli continua a monitorare entrambe le piste, cercando di trovare la soluzione più vantaggiosa per il club bianconero e soddisfare le richieste del nuovo allenatore.