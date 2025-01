In Spagna, laè diventata un fenomeno virale tra i giovani, mentre in Italia sta iniziando a guadagnare popolarità. Diffusasi rapidamente anche in Sudamerica, ha visto il suo Mondiale giocarsi in Messico l’estate scorsa, con l’Italia rappresentata dagli Stallions di Blur. Nel 2025, il torneo sbarca a Milano, dove gli Azzurri debuttano il 1° gennaio contro il Giappone (ore 16), guidati da Bonucci, Viviano e Ciccio Caputo. La finale si terrà il 12 gennaio all’Allianz Stadium di Torino. Le partite, sette contro sette, saranno visibili su Sky, Now, skysport.it, YouTube Sky Sport e TikTok Now.