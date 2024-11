Cos'è la Kings League e quando arriva in Italia

Sono in tanti a chiederselo, e a breve ci sarà la risposta. L'edizione italiana del campionato di calcio a sette fondato nel 2022 in Spagna dall'agenzia Kosmos di Gerard Piqué sarà presentata ufficialmente: questa, dunque, la data da segnare in calendario dopo le tante indiscrezioni circolate nelle ultime settimane.Nel torneo, che ha riscosso un successo globale tanto da ottenere di recente un finanziamento di ben 60 milioni di euro da parte di fondi internazionali per espandere il movimento, si sfidano diverse squadre, che vedono il coinvolgimento in prima persona di grandi stelle del calcio, presenti e passate, come Francesco Totti, Andrij Shevchenko e Zlatan Ibrahimovic. Ora la Kings League dovrebbe avere tra i suoi protagonisti anche Lamine Yamal, in qualità di proprietario di una delle formazioni che parteciperanno al campionato.