Se n'era parlato solo qualche settimana fa, e in ottica Juve. Ma no, non se ne parla per i bianconeri. Anche perché Joshuaè una colonna portante delda quasi un decennio e forse resterà tale.Arrivato dallo Stoccarda nel 2015, il terzino destro ha consolidato la sua posizione tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Tuttavia, con un solo anno di contratto rimanente, il futuro del 29enne tedesco è incerto e potrebbe portarlo lontano dalla Baviera.Secondo quanto riportato da SPORT1,non ha intenzione di lasciare il Bayern Monaco nel breve termine. Vuole dimostrare il suo valore sotto la guida del nuovo allenatore Vincent, ma i dirigenti del club bavarese sarebbero disposti a considerare una cessione nel caso arrivasse un'offerta significativa. Questa situazione apre scenari interessanti per il mercato dei trasferimenti.Il Manchester City ha già mostrato interesse perin passato. The Athletic ha rivelato che il club inglese ha considerato di portarlo in Premier League già ad aprile. Recentemente, Kimmich si sarebbe messo in contatto con il Manchester City, guidato da una sua vecchia conoscenza, Pep. La stima del tecnico spagnolo nei confronti diè ben nota. Nel marzo del 2016, Guardiola disse: "Gli ho detto che forse è uno dei migliori centrali del mondo. Amo questo ragazzo".Nonostante ilabbia un organico ben fornito a centrocampo con stelle come Rodri, Kevin, potrebbe essere trovato un ruolo per Kimmich. La sua versatilità lo rende un'aggiunta preziosa, soprattutto considerando che il capitano Kyle Walker ha già 34 anni e Kimmich può coprire la fascia destra.





