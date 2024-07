Khephren, il più giovane della famiglia Thuram, sta attirando l'attenzione mentre si allena con la selezione olimpica francese in vista di Parigi 2024. L'ultima foto postata sui social lo ritrae sorridente in divisa bleu, mentre suo fratello maggiore Marcus è impegnato agli Europei con la nazionale maggiore. Sotto la guida di Thierry Henry, ex juventino, Khephren si prepara al grande evento, ma il suo futuro potrebbe presto tingersi di bianconero, seguendo le orme del padre Lilian, ex difensore della Juventus.Mancano solo gli ultimi dettagli per finalizzare l'accordo tra Juventus e Nizza. Se tutto procederà come previsto, Khephren Thuram potrebbe presto unirsi alla rosa di Thiago Motta, aggiungendo qualità e dinamismo al centrocampo bianconero. La chiusura dell'affare potrebbe avvenire rapidamente, segnando l'inizio di una nuova entusiasmante avventura per il giovane Thuram.