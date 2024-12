Khéphrensta mostrando segnali di crescita importante in questa stagione, soprattutto dal punto di vista degli assist. Finora, il centrocampista ha già servito due passaggi decisivi in questo campionato, un dato significativo considerando che, in tutta la scorsa edizione della Ligue 1, si era fermato a un solo assist in 27 partite disputate. Questo miglioramento evidenzia non solo la sua maggiore incisività in fase offensiva, ma anche una maturazione nella capacità di servire i compagni in situazioni chiave. Thuram sta diventando sempre più un elemento determinante per la manovra della sua squadra, aggiungendo qualità e visione al reparto.