Non poteva mancare il tradizionale "battesimo" canoro per i nuovi acquisti della, che ieri sera a cena si sono esibiti… al microfono. E se Michele Di Gregorio ha cantato Cremonini, Khephrenha sceltodi Lucio Battisti, probabilmente in maniera non casuale. Si tratta, infatti, dello stesso brano cantato anni fa dal padre Lilian insieme ai compagni bianconeri per un progetto benefico, come testimoniato da un video che ha subito fatto il giro dei social. Il francese, intanto, sta lavorando con la squadra a pieno regime, sperando magari di scendere in campo per l'amichevole di venerdì contro il Norimberga.