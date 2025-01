Khephrenè entrato nella storia dellacome il primo centrocampista a segnare una marcatura multipla contro la Fiorentina in Serie A, un’impresa che non accadeva dal 2 dicembre 1990, quando Angelo Alessio realizzò una doppietta contro la stessa squadra. Thuram, con la sua prestazione straordinaria, ha emulato un’impresa che sembrava lontana nel tempo, dimostrando non solo le sue qualità in fase offensiva ma anche il suo crescente ruolo nella squadra bianconera. La sua doppietta rappresenta un momento significativo per il centrocampo della Juventus, confermando il talento e la capacità di fare la differenza nei momenti decisivi.