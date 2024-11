Secondo La Gazzetta dello Sport, questa sera il derby dellasi giocherà molto a sinistra grazie alla fantasia di. Il numero 10 turco partirà largo per provare ad aprire la difesa delcon i suoi dribbling, ma avrà anche libertà di cercare spazio in mezzo. "Thiago Motta - spiega il quotidiano - si aspetta un Kenan decisivo negli uno contro uno e con le imbucate e gli assist per Dusan Vlahovic".Il classe 2005, da parte sua, conta di ritrovare il goal dopo la doppietta contro l'Inter a San Siro, anche per rendere omaggio al suo idolo Alex Del Piero - di cui ha ereditato il numero 10 - che proprio oggi festeggia i cinquant'anni.