Appuntamento… sotto i ferri per Kenan. Stando a Sky, nelle prossime ore il giovane attaccante classe 2005 della, come emerso un po' a sorpresa nei giorni scorsi, si sottoporrà a un piccolo intervento al setto nasale, che comunque dovrebbe consentirgli di riprendere le vacanze già domani. Il turco sarà tra gli ultimi giocatori bianconeri a tornare alla Continassa, avendo appena concluso la sua esperienza all'Europeo. Yildiz è destinato a essere uno dei punti fermi della nuova Juve targata Thiago Motta, con il club sempre più intenzionato a puntare su di lui anche in ottica futura.