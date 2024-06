Niente maglia da titolare ieri per Kenan, nel match dell'Europeo perso dalla suacontro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Il baby attaccante dellasi è visto solo per una buona parte di secondo tempo, in cui con la sua prestazione non ha convinto particolarmente i quotidiani italiani. "Entra per il migliore della Turchia, se ne va con un tiro. Sballato", il commento de La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un 5,5 in pagella. Mezzo voto in più da parte di Tuttosport: "Il suo ingresso è una prova generale per la sfida decisiva del girone con la Repubblica Ceca. Sa già di doversi caricare sulle spalle la squadra: è la condanna dei più forti".