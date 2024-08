Juventus, Kenan Yildiz e la maglia numero 10

Questa è la vera notizia della giornata. Manca ancora l'ufficialità ma il talento turco classe 2005 ha appena firmato il contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2029 ma sopratutto il contratto che gli consegna la magliaSono stati mesi di incertezze, la trattativa per arrivare a consegnargli il numero 10 non è stata semplice. Infatti, si è trattato a lungo per questo rinnovo tra le due parti. Accordo che è stato raggiunto nel corso della giornata di ieri, nella mattinata di ieri precisamente. Kenan ora ha anche firmato, la maglia numero 10 sarà sua proprio a partire dalla gara contro il Como. È arrivato anche il rinnovo, legato alla Juventus fino al 2029 con un adeguamento dell'ingaggio, 1,5 milioni a stagione più bonus. Manca soltanto l'ufficialità.

