Kolo Muani resta? Sì, ma con la Champions. E il PSG vuole venderlo subito

AFP or licensors



Valutazioni in corso

Gli ultimi giorni di riflessione e una scelta cruciale: il futuro. Lasta ponderando ogni opzione con attenzione, una strategia chiara per guadagnare tempo ed evitare mosse azzardate. Il discorso vale sia per la questione allenatore – conche rischia in caso di una pesante sconfitta a– sia per le decisioni di mercato.Se fino a qualche settimana fa l’idea di tratteneretramite un nuovo prestito sembrava concreta, oggi lo scenario è cambiato. Per due motivi. Il primo: tutto dipende dalla qualificazione alla Champions League e quindi dal piazzamento finale in campionato. Il secondo: il francese sta attraversando un periodo di difficoltà, non segna da un mese e fatica a ritrovare brillantezza. Quale sarà la sua prossima mossa?



Le volontà in gioco

Le riflessioni proseguono. L’obiettivo dirimane invariato, ma il futuro dipotrebbe essere determinato dalle scelte della nuova guida tecnica. La Juventus rischia di cambiare radicalmente direzione e, dentro questo scenario, si conferma la necessità di una rivoluzione offensiva. Serve un attaccante di livello internazionale, una mossa forte per alzare l’asticella. Kolo potrebbe far parte del progetto, ma avrebbe comunque bisogno di un partner di spessore, un numero nove di caratura mondiale. Un profilo come, per intenderci.Tre attori al tavolo delle trattative. La, come ribadito più volte dal responsabile dell’area sportiva, non ha dubbi: Muani è un giocatore di alto livello e si tenterà di ottenere un nuovo prestito dal PSG. E i francesi? La loro priorità è la cessione immediata, possibilmente non alla Juve, club a cui l’hanno “affidato” con un obiettivo preciso: rivalutarlo e renderlo appetibile per il mercato estivo.E lui cosa vuole?Dopo la sfida di Firenze, si prepara a tornare in Nazionale, dove Didier Deschamps lo attende per restituirgli fiducia. "Ha fatto bene ad andare alla Juventus – ha dichiarato il CT francese –. Al PSG era tutto più complicato, soprattutto in termini di minutaggio". A Torino lo spazio non sarebbe un problema, altrove potrebbe esserlo. Chissà che questa parentesi con i Bleus non diventi l’occasione per fermarsi, riflettere e decidere. Magari con Deschamps nei panni di consigliere d’eccezione e, chissà, di alleato bianconero…