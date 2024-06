E niente, Kenannon riesce proprio a non mettersi in mostra con giocate da campione. È già virale sui social il video che immortala il giovane attaccante dellamentre segna un goal spettacolare in semi rovesciata, sul campo di allenamento della Nazionale turca in vista dell'Europeo. Il classe 2005 avrà la possibilità di vivere la competizione da protagonista con la Selezione di Vincenzo Montella, per poi fare ritorno alla Continassa dove lo attende Thiago Motta che lo considera fin da ora un punto fermo della sua squadra.