Nella sua lunga intervista ai canali ufficiali della FIFA ha parlato anche dell'Europeo giocato in estate con la Turchia: "Non pensavo di avere molte possibilità di disputare una competizione così importante, alla mia età", l'ammissione del numero 10 della. "È stato un Europeo molto divertente, perché abbiamo tratto molti insegnamenti. Abbiamo trascorso circa cinque settimane insieme, come gruppo. Questa esperienza ci ha reso ancora più uniti, siamo tutti amici e ci fidiamo l'uno dell'altro. Credo che questo aspetto ci abbia consentito di dare il massimo. A dire il vero, penso che avremmo potuto spingerci oltre i quarti di finale. Siamo una squadra giovane e competitiva, quindi... perché no? Abbiamo trascorso un periodo stupendo, speriamo di viverne altri così in futuro".