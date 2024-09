Kenan Yildiz elogiato da Del Piero, le parole

Kenanha parlato ai microfoni di SkySport. Le sue parole:"Sono un po' nervoso ora (ride ndr). Goal? Sta notte ho dormito molto bene, abbiamo giocato una grande partita, sono contento. Andrea ha fatto il suo corso a sinistra e mi ha aiutato sul goal":"A me piace giocare sia in mezzo che a sinistra, dipende da dove mi schiera il mister"."Molto bravo con il primo controllo e a puntare l'avversario. Ha un tiro molto preciso e forte, la mette dove non ci arriva nessuno. Un goal spettacolare per come l'ha pensato. Complimenti. Si è preso la responsabilità di indossare la maglia numero 10, va supportato e aspettato. Ha delle qualità e sta facendo vedere quello che è giusto metta in mostra".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui