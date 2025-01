Kelly ancora fuori dai titolari? La scelta per Southampton-Newcastle

Getty Images

Kelly-Juventus, le ultime

Dopo le parole dell'allenatore delche aveva dichiarato come non fossero arrivate offerte pery e che spingevano verso la permanenza del difensore inglese, c'è stata la scelta di escluderlo ancora dai titolari. Howe infatti lo ha lasciato fuori per il match odierno contro il Southampton. Non certo una novità visto che nelle ultime partite di Premier non è praticamente mai sceso in campo.Come raccontato nei giorni scorsi, la Juventus è interessata a Kelly, che il club vede come opportunità a costi contenuti. Cristiano Giuntoli si è mosso per il difensore, cercando di capire le condizioni dell'operazione, sia in termini di cifre che per la formula. La Juventus non si fermerà a Renato Veiga ma cercherà un altro rinforzo in difesa. Da capire però se i bianconeri decideranno di affondare per Kelly.