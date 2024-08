Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia, il tecnico della Fiorentinaha riservato parole al miele all'ex Juventus, che in Conference League ha segnato il suo primo goal stagionale. Ecco il suo commento: "Lo abbiamo voluto a tutti i costi e io sono davvero felice di allenarlo perché è forte. Lui è arrivato con entusiasmo, carica, energia positiva e grande umiltà, e questo si vede in campo. Sia quando gioca dal primo minuto che quando subentra ha un atteggiamento impeccabile che vorrei da tutti perché dobbiamo diventare un gruppo solido e coeso".