Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, il tecnico della Fiorentinaè tornato a parlare di, che in viola è completamente rinato dopo le stagioni difficili alla: "Ho toccato i tasti dell'amore e ho dato fiducia a un ragazzo che aveva bisogno di ritrovare autostima", il suo commento. "È stato molto bravo perché si è messo a disposizione del gruppo con grande umiltà, ha fatto un grande lavoro su sé stesso. Ha grandi margini di miglioramento, nemmeno lui sa quanti".La Fiorentina, al momento, è seconda in classifica in campionato a un solo punto dal Napoli.