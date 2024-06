Kean-Juve, sarà addio: scambio in vista?

Anche per Moisesi avvicina il momento di dire addio alla. Non è un segreto, infatti, che l'attaccante classe 2000 non rientri nei piani di, che si è quindi detto favorevole ad avallare la sua cessione, di fatto inevitabile: il contratto dell'azzurro, del resto, scade nel 2025, e in questi mesi non è stato possibile trovare un accordo per il rinnovo. La separazione, in realtà, sembrava prossima a concretizzarsi già a gennaio, prima che l'si rendesse conto che i suoi tempi di recupero dall'infortunio erano più lunghi del preventivato.Chissà che però non possa esserci un ritorno di fiamma. Come spiega Tuttosport, infatti, non è del tutto escluso che la Juve e i Colchoneros possano imbastire il più classico degli scambi con Alvaro, che anche nei giorni scorsi ha ribadito il proprio desiderio di indossare nuovamente la maglia bianconera. Intanto, però, qualche richiesta di informazioni per Kean è partita: a sondare il terreno, oltre al neopromosso, tutte squadre per cui il problema è rappresentato dal suo alto ingaggio da 3 milioni di euro a stagione. Di cui però lo stesso attaccante potrebbe quasi "dimenticarsi", accettando un contratto più leggero, se fosse disposto a rimettersi in gioco da protagonista…