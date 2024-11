Kean Fiorentina, le parole di Palladino

Tra i giocatori che hanno lasciato la Juventus in estate, c'è chi sta brillando anche con la sua nuova squadra. Uno di questi è senza dubbio, che sta trovando fiducia e goal a Firenze, come la tripletta nell'ultima giornata di campionato. In un'intervista rilasciata a La Repubblica, l'allenatore della Fiorentinaha parlato anche dell'attaccante classe 2000 e del suo momento positivo.'L’ho voluto io e la società mi ha subito assecondato. Mi sento un fratello maggiore per Moise.. Non veniva da anni importanti, ma abbiamo creduto nel ragazzo e nel calciatore. Può fare un grande campionato ma deve stare sempre bene fisicamente. Se arriva una società che paga tutti quei soldi vuol dire che è stato fatto un grande lavoro da parte di tutti. Firenze e la Fiorentinan. Pensiamo al presente, che è bello. Abbiamo dato un attaccante fortissimo alla Nazionale. La sua fame e la voglia di andare a far gol all’ultimo secondo col Verona sono il manifesto di quello che sta facendo'.