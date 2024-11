Moiseha trascinato lanel successo contro il Verona, conquistandosi i riflettori e l’attenzione del commissario tecnico azzurro Luciano, presente in tribuna. L'attaccante viola ha siglato una splendida tripletta, dimostrando una volta di più il suo valore e mettendo a segno il suo undicesimo gol stagionale.La Gazzetta dello Sport ha elogiato la sua prestazione definendola una “tripletta da grande centravanti” e sottolineando come Kean abbia mostrato sicurezza e generosità in pressione, rendendosi pericoloso in ogni fase del gioco. Anche Tuttosport ha messo in risalto la sua capacità di fare reparto da solo: “Gli bastano 4 minuti per il primo gol, poi nella ripresa trova una perla in acrobazia e il sigillo finale”.Con questa performance, Kean ha rafforzato la sua posizione nel gruppo viola e ha lanciato un segnale forte anche per una possibile convocazione in Nazionale, con Spalletti attento osservatore di una prova da attaccante completo.