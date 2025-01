L'ex attaccante della Fiorentina e della Nazionale,, ha condiviso le sue riflessioni sul calcio italiano durante la kermesse di moda Pitti Immagine, in corso a Firenze. Toni ha affrontato il momento attuale della Nazionale, con uno sguardo al futuro:"Siamo reduci da un Europeo deludente, dove le cose non sono andate per il verso giusto. Però credo che Spalletti abbia fatto un ottimo lavoro: il gruppo si è ritrovato e ora possiamo contare su attaccanti di livello. A me piace molto Kean della Fiorentina, penso che abbia le qualità per essere un centravanti importante in un Mondiale. Ma non è l’unico: ci sono anche Retegui, Scamacca e Lucca, che sta crescendo bene. Gli attaccanti italiani stanno tornando protagonisti".