Goal: Moise Kean | Hull City 0-2 Fiorentinapic.twitter.com/9mDob7McL0 — PushGoals (@PushGoals) July 30, 2024

Nell'amichevole traha segnato un gol spettacolare, portando momentaneamente la squadra viola sul 2-0. Il match, giocato con grande intensità, è poi terminato in un pareggio 2-2, ma la rete di Kean rimarrà sicuramente nella memoria dei tifosi.L'attaccante della Fiorentina ha realizzato il gol grazie a un incredibile salto sul cross perfetto di Dodo. La coordinazione e l'elevazione di Kean sono state straordinarie, permettendogli di colpire di testa con potenza e precisione. La palla è finita dritta in rete, lasciando il portiere avversario senza possibilità di intervenire. Questa rete ha dimostrato ancora una volta le capacità atletiche e tecniche di Kean, che continua a crescere e migliorare come attaccante.