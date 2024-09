Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Pierre Kalulu ha rilasciato delle dichiarazioni su Thiago Motta, attuale tecnico della Juventus. Di seguito le dichiarazioni dell'ex Milan, che proprio grazie all'ex allenatore del Bologna ha trovato grande spazio.KALULU - "Ascolto poco quello che si dice, sono uno che lavora tanto sul campo e su sé stesso, il tempo dimostra quello che fai. Thiago Motta riesce a dare fiducia a tutti e una libertà nel gioco. In questo modo ti senti molto a tuo agio. Lui mi chiede solo di giocare bene a calcio, lo facciamo per noi e per i tifosi, dobbiamo renderli soddisfatti con le nostre prestazioni".