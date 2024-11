Fosse stato per lui, sarebbe stato ancora dall'altra parte, in maglia rossonera. Anche per, quindi, il big match di sabato traavrà un significato speciale, ora che è diventato un pilastro della squadra di Thiago Motta e di sicuro non rimpiange più il suo passato. Per il francese, che in estate si è preso giustamente un po' di tempo per capire se il trasferimento a Torino fosse la scelta giusta per lui, il futuro sarà a lungo a tinte bianconere, dato che la Vecchia Signora ha deciso da tempo cosa fare con lui: eserciterà il diritto di riscatto, già fissato a 14 milioni di euro più 3 di bonus, una cifra che consolerà solo in parte i tifosi del Milan che in questa prima parte di stagione hanno più volte sentito la sua mancanza.