Kalulu, nel goal anche un curioso primato: ecco quale

Getty Images

Serata memorabile, quella di ieri, per, che nel match contro l'Atalanta ha trovato il suo primo goal con la maglia della: l'ex Milan è il terzo difensore francese che va a segno con i bianconeri in Serie A, dopo Lilian Thuram (una rete) e Patrice Evra (tre). Due dei suoi quattro centri nel massimo campionato italiano sono arrivati proprio nel mese di gennaio (il precedente nel gennaio 2023, contro la Roma);Per Kalulu comunque, al di là della soddisfazione personale della rete, un'altra prova di grande spessore a livello difensivo, in cui ha marcato sostanzialmente a uomo Charles De Ketelaere e non si è mai fatto trovare impreparato.